Harun Tekin'den çok büyük hata

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı kritik maçın 21. dakikasında Harun Tekin'den büyük bir hata geldi.



Fenerbahçe, savunmada hazırlk pasları yaparken Serdar Aziz pasını Harun Tekin'e çıkardı. Harun Tekin, pasını takım arkadaşlarına aktarmaya çalışırken hata yaptı ve pası Kasımpaşa'nın 10 numarası Haris Hajradinovic'te kaldı. Hajradinovic, neredeyse boş kale olan pozisyonda hata yapmadı ve skora eşitliği getirdi.



Kasımpaşa'nın ilk golünde büyük bir hata yapan Harun Tekin, Kasımpaşa'nın penaltı kazandığı pozisyona da sebebiyet verdi. Harun, Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı maçta da penaltıya sebebiyet vermiş ancak penaltıyı kurtarmıştı.



