Harris, genç Kobe Bryant'a nasıl meydan okudu?

Merhum Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın eski koçu Del Harris, genç Kobe'ye sunduğu büyük meydan okumayı açıkladı.



NBA'deki ilk iki yılında Kobe benchten geliyor ve sınırlı dakikalar oynuyordu. Daha sonra, çıkıp oynamak istediğinden ötürü bunun onu rahatsız ettiğini açıklamıştı.



Ancak, Harris'e göre, kendisi Kobe'ye biraz oynama süresi vermeden önce bunu haketmesi için meydan okumuştu.



1996-97 sezonunda, genç Kobe, o yıl All-Star seçilen Eddie Jones'un yedeği olarak oynuyordu. Harris, Kobe'de sonsuz bir potansiyel görmesine rağmen, Bryant'ın bir ilk beş oyuncusunun sorumluluğunu üstlenmek için çok genç olduğuna inanıyordu:



"Ona, bir oyuncunun yerine geçmesi için önce onu yıkması gerektiğini söylemiştim. Bir boks şampiyonluk maçı gibiydi. Filipinler'de boksu biliyorsunuz. Şampiyon bir karar üzerine belirlenmiyor. Yani onu nakavt etmeniz gerekiyor. Ve ona dedim ki, 'Bu bir gün gerçekleşecek, ama henüz değil.' O zamanlar bundan hoşlanmamıştı. Her zaman oynamak istemişti. Ama sonrasında bunu takdir etmişti. Bana söylemişti."



Kobe üçüncü yılında, sonunda başlangıç kadrosuna girmişti ve dakikaları 26.0'dan 37.9'a sıçramıştı. Bu arada Harris, 1998-99 sezonunun 12. maçında görevden alınmıştı.



Tarihe kazınmış olan Bryant ve Lakers, sonrasındaki üç sezonda NBA şampiyonluğunu kazanmıştı.



