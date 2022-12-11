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Haris Seferovic'in alıcısı hazır!

Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği Haris Seferovic ile Türk kulüplerinin ilgilendiği belirtildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Haris Seferovic'in alıcısı hazır!
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11 Aralık 2022 14:15
Galatasaray'da gözden çıkarılan ve ara transfer döneminde kiralık sözleşmesi feshedilecek olan Haris Seferovic, Benfica'ya geri dönmek istemediğini açıklamıştı.

Düzenli oynayabileceği bir takımda olmak isteyen 30 yaşındaki santrfora, şimdiden birçok Türk kulübünün talip olduğu ortaya çıktı.

Seferovic'in menajeriyle temasa geçen Süper Lig temsilcileri, İsviçreli golcüyü kadrolarına katmak istediklerini net şekilde ilettiler.

Tecrübeli futbolcunun da kulüplerin anlaşması durumunda Türkiye'de kalmaya olumlu yaklaştığı bildirildi. 

 
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