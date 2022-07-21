Galatasaray, Haris Seferoviç'i Benfica'dan satın alma opsiyonuyla, 1 milyon Euro'ya 1 yıl kiralayıp sözleşme imzaladı. Maaşı 2.3 milyon olacak Bosna Hersek asıllı İsviçreli futbolcunun opsiyonu 2.5 milyon Euro. Portekiz'de 2018-19 sezonunda 23 golle krallık tacını takan, Avrupa'nın en güçlü 5 liginin 3'ünde oynayan 30 yaşındaki forvet; mücadeleci yapısı, pozisyon takibi ve bitiriciliği ile öne çıkıyor.Robin Van Persie'ninkine benzer bir adale sorunu bulunan Seferoviç'in sakatlanmaması için özel bir idman programı uygulanacak ve fazla yükleme yapılmayacak.1980'lerde İsviçre'ye göç eden Boşnak Hamza-Şefika çiftinin çocuğu olan Haris Seferoviç, laik bir Müslüman. Ay-Yıldız dövmesi ile ilgili konuşan yıldız "İslam'ı simgeleyen sembol olduğu için yaptırmak istedim. En sevdiğim dövme" dedi.