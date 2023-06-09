Haris Seferovic, Benfica'ya dönüyor!

La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da Haris Seferovic ile yollar ayrıldı.
İspanyol ekibi, devre arasında Benfica'dan kiralanan İsviçreli golcünün kiralık sözleşmesini tamamlamasının ardından takımına döneceğini açıkladı.
Celta Vigo'da 18 maça çıkan Seferovic, 3 kez gol sevinci yaşadı.
Sezonun ilk yarısında kiralık olarak Galatasaray forması giyen İsviçreli futbolcu, 13 maçta 2 kez fileleri havalandırmıştı.
İspanyol ekibi, devre arasında Benfica'dan kiralanan İsviçreli golcünün kiralık sözleşmesini tamamlamasının ardından takımına döneceğini açıkladı.
Celta Vigo'da 18 maça çıkan Seferovic, 3 kez gol sevinci yaşadı.
Sezonun ilk yarısında kiralık olarak Galatasaray forması giyen İsviçreli futbolcu, 13 maçta 2 kez fileleri havalandırmıştı.
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