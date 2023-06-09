Haris Seferovic, Benfica'ya dönüyor!

Celta Vigo, kiralık sözleşmesini tamamlayan Haris Seferovic'in Benfica'ya geri döneceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Haris Seferovic, Benfica'ya dönüyor!
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09 Haziran 2023 12:18
La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da Haris Seferovic ile yollar ayrıldı.

İspanyol ekibi, devre arasında Benfica'dan kiralanan İsviçreli golcünün kiralık sözleşmesini tamamlamasının ardından takımına döneceğini açıkladı.

Celta Vigo'da 18 maça çıkan Seferovic, 3 kez gol sevinci yaşadı.

Sezonun ilk yarısında kiralık olarak Galatasaray forması giyen İsviçreli futbolcu, 13 maçta 2 kez fileleri havalandırmıştı.

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