Philadelphia 76ers'ın yıldızı James Harden, antrenman kampına katılmak üzere takıma geri döndü.



Takas talepleri ve takım başkanı Daryl Morey ile geçen anlaşmazlıklarla dolu bir yaz döneminin ardından Harden, ilk antrenmanı için nihayet 76ers'a döndü.



Durumunun oluşturduğu yüksek gerilime rağmen, ESPN'den Adrian Wojnarowski Harden'ın ilk gününün beklenenden daha rutin geçtiğini bildirdi:



"Büyük ölçüde rutin geçti ve bu Philadelphia 76ers için iyi bir gelişmeydi. Geldi, giyindi, esneme hareketlerini yaptı ve antrenmana koyuldu. Koçlarıyla ve takımdaki görevlilerle de diyalog halindeydi.



Yeni gelen herhangi bir oyuncu gibiydi. Ancak kendisi sıradan bir oyuncu olmadığı için, insanlar antrenmanların nasıl geçeceğini görmek için onu yakından izliyorlardı. Lakin herhangi bir drama olmadığını duydum.



Şimdi asıl soru, ikinci ve üçüncü günün nasıl geçeceği üzerine. Ancak söylediğim gibi, ilk günü normal bir şekilde antrenmanını yaparak ve yeni koçu Nick Nurse ile tanışarak geçmiş oldu."



