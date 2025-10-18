17 Ekim
Hapoel Tel Aviv, Paris'i son nefeste yendi!

EuroLeague'in 5. haftasında Hapoel Tel Aviv, Paris Basketbol'u 89-88 mağlup etti.

calendar 18 Ekim 2025 00:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
EuroLeague'in 5. haftasında Paris Basketbol, Hapoel Tel Aviv'i ağırladı.

Adidas Arena'da oynanan mücadeleyi Hapoel Tel Aviv, 89-88 kazandı.

Hapoel Tel Aviv'de Daniel Oturu, 18 sayıyla takımının en skoreri oldu. Paris'te ise maçın en skoreri olan Nadir Hifi'nin 23 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Bu sonuçla birlikte Hapoel Tel Aviv, EuroLeague'de haftayı 2. sırada tamamladı. Paris Basketbol ise 4. sırada kaldı.

Ligin 6. haftasında İsrail temsilcisi, evinde Monaco'yu ağırlayacak. Paris Basketbol ise Partizan deplasmanına konuk olacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
