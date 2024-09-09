Hansi Flick, ağustos ayının menajeri seçildi

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, La Liga'da Ağustos ayının menajeri seçildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Hansi Flick, ağustos ayının menajeri seçildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Eylül 2024 17:23
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, La Liga'da gösterdiği başarılı performansla Ağustos ayının menajeri ödülüne layık görüldü.

Barcelona, Ağustos ayı boyunca Flick yönetiminde 4 galibiyet alarak zirveye oynayan bir grafik sergiledi. Valencia'yı deplasmanda 2-1, Athletic Club'ı evinde 2-1 mağlup eden Katalan ekibi, Rayo Vallecano'yu da 1-2'lik skorla geçti. Flick'in takımı, ayın en çarpıcı sonucunu ise Real Valladolid'e karşı 7-0'lık galibiyetle aldı.

Bu başarıların ardından Flick, La Liga tarafından ayın menajeri ödülüyle taçlandırıldı. 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery