Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, La Liga'da gösterdiği başarılı performansla Ağustos ayının menajeri ödülüne layık görüldü.



Barcelona, Ağustos ayı boyunca Flick yönetiminde 4 galibiyet alarak zirveye oynayan bir grafik sergiledi. Valencia'yı deplasmanda 2-1, Athletic Club'ı evinde 2-1 mağlup eden Katalan ekibi, Rayo Vallecano'yu da 1-2'lik skorla geçti. Flick'in takımı, ayın en çarpıcı sonucunu ise Real Valladolid'e karşı 7-0'lık galibiyetle aldı.



Bu başarıların ardından Flick, La Liga tarafından ayın menajeri ödülüyle taçlandırıldı.





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