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Hande Baladın için sakatlık açıklaması

Milletler Ligi'nde Brezilya ile oynanan maçta sakatlanan Hande Baladın'ın sol uyluk kasında zorlanma tespit edildi. Milli voleybolcunun tedavisine başlandığı açıklandı.

calendar 25 Haziran 2025 13:33 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2025 13:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Hande Baladın için sakatlık açıklaması
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Türkiye Voleybol Federasyonu, Brezilya maçında sakatlanan Hande Baladın'ın tedavisine başlandığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasında Brezilya ile oynadığımız karşılaşma sırasında yaşanan bir pozisyonun ardından sporcumuz Hande Baladın, sol uyluk bölgesinde ağrı hissetmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, sporcumuzun sol uyluk quadriceps kasında zorlanma (strain) tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine hemen başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı. 

 

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