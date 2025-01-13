Hamza Güreler: "Galatasaray maçında top elime çarptı"

Başakşehirli futbolcu Hamza Güreler, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com
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Hamza Güreler: 'Galatasaray maçında top elime çarptı'
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13 Ocak 2025 00:06
Başakşehirli futbolcu Hamza Güreler, Galatasaray maçındaki pozisyonuyla ilgili açıklama yaptı.

18 yaşındaki genç defans oyuncusu, "Top eline çarptı mı?" sorusu üzerine Beyaz TV'ye "Pozisyon sırasında ben de elime çarptığını hissettim. Hakemlerimiz böyle gördü herhalde, bilmiyorum." dedi.

Açıklamalarına devam eden Hazma Güreler "Orta açıldığında gözüm kapalıydı. Sonra pozisyonu gördüm. El gibi duruyor." ifadelerini kullandı.

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