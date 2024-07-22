Hamit Altıntop'un yerine gelen isim belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nda A Milli Takım Sorumlusu olarak göreve Ceyhun Kazancı getirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hamit Altıntop'un yerine gelen isim belli oldu
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22 Temmuz 2024 18:57
İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimindeki Türkiye Futbol Federasyonu'nda A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetici belli oldu.

Hacıosmanoğlu yönetimi, eski TFF yönetiminde Hamit Altıntop'un üstlendiği A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetici olarak Ceyhun Kazancı görevlendirildi.

Ceyhun Kazancı, son olarak Beşiktaş'ta sportif direktör olarak görev yapmıştı.

TFF'de yönetim kurulu üyelerinden bazılarının görevleri şöyle;
Mecnun Otyakmaz / Başkan Vekili

Bayram Saral / Başkan Vekili

Ceyhun Kazancı / Milli Takımlardan Sorumlu Yönetici

Ural Aküzüm / Alt Liglerden Sorumlu Yönetici

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