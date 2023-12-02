Hamit Altıntop: 'Hayal kurmak gerekir'

Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, EURO2024 kura çekimi sonrası açıklamalar yaptı.



Hamit Altıntop yaptığı açıklamada, "İki maçımızın Dortmund'da olması çok büyük avantaj. 80 bin kapasiteli bir stadyum. Türkler ile bir arada olmak büyük avantaj. İyi hazırlanmak lazım. Mütevazılığımızı da kaybetmemek gerek. Konsantrasyonu da yüksek tutmak gerekiyor. Lüksemburg, Yunanistan, Gürcistan, Kazakistan var. Dördü de altyapılarına çok yatırım yaptı. İyi bir hava yakaladılar. Biz iyi bir sonuçla gruptan çıkmak gerekiyor. Hedef net." dedi.



Hamit Altıntop, "Portekiz'e karşı yeni hocayla çıkmıştık. Penaltı pozisyonu var, atamadık. Geçmişi düşünmeye, tartışmaya gerek yok. Portekiz bu grubun favorisi. Son 15 yılda inanılmaz mesafeler kat ettiler. Sadece oyuncu değil antrenör bazında da... Her turnuvada iyi sonuçlar alıyorlar. 2016'da şampiyon oldular. Aramızda mesafe var ama gün gün işler değişebiliyor. Kısa süre önce Almanya ve Hırvatistan'ı yendik. Bunu sürekli hale getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Hayal kurmak gerektiğini söyleyen Altıntop şu ifadeleri kullandı: "Hayaller üzerinden gitmemiz gerekir mi? Evet, hayal kurmak gerekir. Almanya'da, vatandaşlarımızla 7 maçlık bir periyoda girmek istiyoruz. Bizim takım kıymetli, değerli. Onlara cesaret vermemiz gerekiyor. Doğru hazırlanmak gerekiyor. Diğer taraftan mütevazı olmalı, yüzde 100'ü göstermeli ve her maç iyi oynamalıyız. Oyuncular iyi oynayacak ki hayal kuralım. Yapabilir miyiz, yaparız. İlk hedef grubu geçmek. Bugünkü gibi kısmen de olsa futbol şansı gerekli."





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