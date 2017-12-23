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Hamburg'tan Beşiktaşlı Dusko Tosic'e teklif!

Beşiktaşlı oyunculara Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor. Siyah-beyazlıların tecrübeli savunma oyuncusu Dusko Tosic'e Alman ekibinden teklif geldi

Hamburg'tan Beşiktaşlı Dusko Tosic'e teklif!
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23 Aralık 2017 12:44
Beşiktaşlı oyunculara Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor. Siyah-beyazlıların tecrübeli savunma oyuncusu Dusko Tosic'e Alman ekibinden teklif geldi. 32 yaşındaki Sırp oyuncuya Hamburg'dan menajerler aracılığıyla 2,5 milyon euro'luk bir teklif yapıldığı, ancak Başkan Fikret Orman'ın, teknik direktör Güneş ile görüştükten sonra bu teklifi reddettiği belirtildi.

CENK GİDERSE DEMBA BA YETMEZ

Beşiktaş'ta tüm gözler devre arasında yapılacak olan takviyelere çevrilirken, bir yandan da gidecekler-kalacaklar konusu gündemin ilk sırasına oturdu. Bu isimlerin başında da Cenk Tosun geliyor. İngiliz ekipleri, Kartal'ın gol makinesini takımlarına katmak için milyon poundları gözden çıkartırken; siyah-beyazlı yönetim de B planını hazırda tutuyor. Beşiktaş'ta tüm camianın Demba Ba'ya bir sempatisi bulunurken; Senegal Milli Takımı'nın Rusya kadrosunda yer almak isteyen golcü oyuncu da Beşiktaş'a gelmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır.

Ancak geçen sezonun ikinci yarısında bonservis bedeli olmadan ve maaşını da Shangai tarafından ödenerek kadroya katılan Ba, sadece 24 dakika forma giymişti. Sakatlığı geçen ve yönetimin istediği sağlam raporlarını gönderen Demba Ba için Şenol Güneş ise çekimser, hatta negatife yakın bir tutum sergiliyor. Tecrübeli hoca, şu an gelse bile Pektemek'in arkasında 4'üncü santrfor olarak kalacak olan Senegalliye sıcak bakmıyor. Ayrıca Cenk Tosun satılırsa, her an sakatlanıp sezonu kapatma riski çok büyük olan Ba'ya da fazla güvenmiyor..

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