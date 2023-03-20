Los Angeles Lakers koçu Darvin Ham, Lakers ekibinin LeBron James'in "bu sezon geri dönmesini" beklediğini söyledi.



Lakers, James'in sağ ayak sakatlığından ne zaman döneceğine dair bir tarih vermemiş olsa da, Ham, James'in iyileşme sürecinde bulunduğu nokta konusunda olumlu bir güncelleme yaptı:



"Bu sezon bir noktada geri dönmesini bekliyoruz."



James, kısa süre önce Instagram hesabında "Şarj oluyorum" açıklamasını yazdığı bir story paylaşarak, Lakers taraftarlarına rahatlatıcı bir bilgilendirme yapmıştı.



LeBron, 26 Şubat'ta Dallas Mavericks'e karşı oynadığı maçta sağ ayağını sakatladığından beri forma giyemiyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ