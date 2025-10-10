Halkbank, TSYD Kupası'nda 3. bitirdi!

Erkekler voleybolda 2025 TSYD Ankara Cumhuriyet Kupası'nın üçüncülük maçında Spor Toto'yu 3-1 yenen Halkbank, organizasyonu 3. sırada tamamladı.
TSYD Ankara Şubesi'nin yeni sezon öncesi TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda organize ettiği dörtlü hazırlık turnuvasında, üçüncülük karşılaşmasında Halkbank, Spor Toto'yu 25-19, 16-25, 25-17 ve 31-29'luk setlerle 3-1 mağlup etti.
Halkbank, 2025 TSYD Ankara Cumhuriyet Kupası'nda 3'üncülük kupasının sahibi oldu.
