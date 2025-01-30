Halkbank Sir Sicoma Monini'yi yendi, çeyrek finale yükseldi

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 6. ve son maçında konuk olduğu İtalyan kulübü Sir Sicoma Monini'yi 3-2 yendi.



Perugia kentindeki Barton Spor Salonu'nda yapılan mücadeleyi, 28-26, 14-25, 15-25, 25-18 ve 15-12'lik setlerle Halkbank kazandı.



D Grubu liderliğini daha önce garantileyen Sir Sicoma Monini, adını çeyrek finale yazdırdı.



Sir Sicoma Monini'ye gruptaki tek yenilgisini yaşatan Halkbank ise 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle 2. sırayı alarak play-off turuna yükseldi.



Başkent ekibi, play-off turunda İtalya'nın Power Volley Milano takımıyla karşılaşacak.



