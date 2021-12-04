Halil ve Diagne Altay maçını boş geçmedi

Galatasaray'ın milli futbolcusu Halil Dervişoğlu, bu sezon Süper Lig'de 2. kez gol sevinci yaşadı.



Sarı-kırmızılı formayla 11. lig maçına çıkan Halil, 7. haftadaki Göztepe karşılaşmasının ardından Altay maçında da fileleri havalandırdı.



Diagne, oyuna girdi golünü attı



Sarı-kırmızılı takımın Senegalli oyuncusu Mbaye Diagne, oyuna girdikten 10 dakika sonra fileleri havalandırdı.



Müsabakanın 69. dakikasında Mustafa Muhammed'in yerine oyuna giren Diagne, 79. dakikadaki kornerde kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.



Bu sezon ilk haftadaki GZT Giresunspor maçında gol sevinci yaşayan Diagne, ligde 14 maç sonra bulduğu golle ikinci kez skoru değiştirdi.





İLGİLİ VİDEO