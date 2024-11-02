Halil Umut Meler için ilginç gerçek

Milliyet yazarı Cemal Ersen, hakem Halil Umut Meler'in Avrupa'da ligden daha az görev aldığına dikkat çekti.



İşte Ersen'in yazısından öne çıkanlar;



"Halil Umut Meler; Türkiye'nin FIFA listesindeki bir numaralı hakemi, elit kategoride.



Bu düzeydeki bir hakem, normal koşullarda hangi maçlarda görev yapar? İyi niyetli ve adaletli bir Merkez Hakem Kurulu'nun varlığından söz edilecekse, Süper Lig'in kritik müsabakalarında değil mi?



'AVRUPA'DA 6, LİGDE 4 MAÇ'



Demek ki ortada anormal bir durum var. Meler bu sezon en üst ligde dört maçta düdük çaldı. Onlar da, deyim yerinde ise "dostlar alış-verişte görsün" cinsinden.



FIFA kokartlı hakem bugün 1. Lig'deki Kocaelispor-Karagümrük maçına atandı! Bu durum sadece bana mı tuhaf geliyor?



'BANA MAÇ VERMEYİN DİYOR'



Kimine göre Meler, "bana maç vermeyin" diyor (gerekçesi ne ise), bazılarına göre ise kapsamı genişleyen ve 8 Mart'ın devamı niteliğindeki operasyonun parçası yapılmak isteniyor deneyimli hakem.



Ya dış kulvar? FIFA ve UEFA nasıl bakıyor Meler'e? Onların Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu ile aynı fikirde olmadığı aşikâr.

FIFA'da Pierluigi Collina, UEFA'da Roberto Rozetti gibi dünya hakemliğine hükmeden tanıdık isimler var. İkisi de Türkiye'deki futbol gerçeklerini (!) gayet iyi biliyor ve yakından takip ediyorlar. Yeri geldiğinde müdahil de oluyorlar.



Meler bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde biri eleme turu olmak üzere üç önemli maçta görevlendirildi. UEFA Uluslar Ligi'nde ise 2 karşılaşmada. Son olarak hafta başında FIFA Dünya Kulüpler Kupası müsabakasında düdük çaldı. Yani toplamda 6 maç.



Ortada izaha muhtaç bir durum var. Yanıtını ise medyayı "bizden olanlar" ve "bize karşı duranlar" olarak ayırarak icraatlerini aklama çabasına giren MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu Bey'den bekliyorum."



