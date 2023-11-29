Halil Umut Meler, Devler Ligi'ne damga vurdu!

Lazio ile Celtic arasındaki Şampiyonlar Ligi maçını yöneten Halil Umut Meler, karşılaşmaya damga vurdu. Hakem Meler, uzatma dakikalarında Celtic lehine penaltı verdi ancak VAR uyarısı sonrası penaltı kararını iptal etti.

, Fotoğraf; Imago
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Halil Umut Meler, Devler Ligi'ne damga vurdu!
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29 Kasım 2023 11:17
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lazio, sahasında Celtic ile karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşma uzun süre 0-0 devam etti. Ev sahibi ekibin yıldız ismi Ciro Immobile, 82. ve 85. dakikalarda attığı golle takımının sahadan 2-0 galip ayrılmasını sağlarken takımının da son maç öncesi bir üst tura yükselmesini garantiledi.

HALİL UMUT MELER GÖREV YAPTI

Mücadeleyi Türk Hakem Halil Umut Meler yönetti. Meler, mücadelenin 90+5. dakikasında konuk ekip lehine bir penaltı kararı verdi.

İZLEDİ, PENALTIYI İPTAL ETTİ

VAR'da görev yapan Alper Ulusoy, Meler'e pozisyonu tekrar izlemesi için monitöre davet etti. Kenara gelip pozisyonu izleyen Meler kararını değiştirerek penaltıyı iptal etti.

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