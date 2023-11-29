UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lazio, sahasında Celtic ile karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşma uzun süre 0-0 devam etti. Ev sahibi ekibin yıldız ismi Ciro Immobile, 82. ve 85. dakikalarda attığı golle takımının sahadan 2-0 galip ayrılmasını sağlarken takımının da son maç öncesi bir üst tura yükselmesini garantiledi.



HALİL UMUT MELER GÖREV YAPTI



Mücadeleyi Türk Hakem Halil Umut Meler yönetti. Meler, mücadelenin 90+5. dakikasında konuk ekip lehine bir penaltı kararı verdi.



İZLEDİ, PENALTIYI İPTAL ETTİ



VAR'da görev yapan Alper Ulusoy, Meler'e pozisyonu tekrar izlemesi için monitöre davet etti. Kenara gelip pozisyonu izleyen Meler kararını değiştirerek penaltıyı iptal etti.





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