Halil Dervişoğlu: "Kariyerimin en ilginç golünü attım"

Galatasaraylı Halil Dervişoğlu, Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Halil Dervişoğlu: 'Kariyerimin en ilginç golünü attım'
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26 Eylül 2021 21:44
Galatasaraylı Halil Dervişoğlu, Göztepe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçta attığı golün sorulması üzerine Halil Dervişoğlu "Kariyerimin en ilginç golünü attım. Önemli bir goldü, takıma moral verdi." dedi.

İkinci yarı hakkında da konuşan Halil Dervişoğlu "İkinci yarı çok hırslı çıktık ve maçı döndürmek istedik. İstediğimizi de yaptık, mutluyuz." ifadelerini kullandı.


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