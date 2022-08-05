Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, transfer çalışmalarına devam ediyor. İngiliz ekibinin Türk futbolcular arasından transfer etmek istediği yeni isim ortaya çıktı. Ilıcalı, geçen sezon Galatasaray'da oynayan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.



HULL CITY, HALİL İÇİN TEKLİF YAPTI



Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre; yeni sezonda Premier Lig'e yükselmeyi hedefleyen Acun Ilıcalı'nın takımı Halil için Premier Lig ekibi Brentford'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.



HALİL'İN BONSERVİS BEDELİ VE PERFORMANSI



Halil Dervişoğlu'nun Brentford ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Geçen sezon Galatasaray'daz 33 maçta 5 gol 1 asist üreten futbolcuya Transfermarkt verilerine göre; 3 milyon euro değer biçiliyor. Hull City, hatırlanacağı üzere Antalyaspor'dan Doğukan Sinik ve Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı da kadrosuna katmıştı.





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