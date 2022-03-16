Halil Dervişoğlu hatasının bedelini ödüyor!

Rizespor ve Beşiktaş önünde maç kadrosuna alınmayan Halil Dervişoğlu, Konyaspor ve Barcelona karşılaşmalarını ise yedek kulübesinden takip etti.



Torrent'in Halil'le ilgili bu sert tavrının perde arkasında Göztepe maçındaki yaşananlar var. Genç futbolcu forma giydiği son maç olan Göztepe karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkmış ve çok kötü bir performans sergilemişti.



Halil'in Galatasaray'a galibiyeti getiren penaltı kararı sırasında yedek kulübesinde tepkisiz kaldığı görüntüler kameralara yansımış ve taraftarların büyük tepkisini toplamıştı.



Gelen tepkilerin ardından bir açıklama yapan genç forvet, bu tavrının Torrent veya Galatasaray'a değil, kendi kötü performansına olduğunu söylemişti. Ancak İspanyol hoca, Halil'in bu davranışını affetmedi. İzmir deplasmanındaki maçın ardından bir daha yıldız futbolcuya forma vermeyen İspanyol hocanın bu tutumunun ne kadar daha süreceği merak konusu.



Galatasaray'ın sezon başında İngiliz ekibi Brentford'tan kiraladığı Halil Dervişoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla 25 resmi maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu sadece 4 gol atabilirken, 1 de asist yaptı.





İLGİLİ VİDEO