Halil Akbunar'ın rotası Kadıköy'e kırılıyor...

Teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler gelecek sezonun kadro çalışmaları kapsamında listesindeki adayları bir bir değerlendirirken Göztepeli Halil Akbunar konusunda da mutlu sona yaklaştı.



Kısa süre önce gündeme gelen ve derhal transfer görüşmelerine başlayan Fenerbahçe yönetiminin 28 yaşındaki kanat oyuncusu ile büyük oranda anlaşma sağladığı kaydedildi.



Bu sezon ligden düşen Göztepe ile kontratında "Takımın küme düşmesi halinde ayrılık konusunda kolaylık sağlanır" maddesi olduğu iddia edilen Halil için şimdi sıra İzmir ekibi ile anlaşma aşamasına geçilecek.



Buna göre sarı lacivertlilerin 2 ile 2.5 milyon euro arasında bir rakama Göztepe ile de el sıkışmaya çalışacağı, oyuncunun da ayrılmak istemesi nedeniyle transferin gerçekleşme ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu belirtildi. Göztepe'ye gerekirse takas bir isim önerileceği de gelen haberler arasında.



Öte yandan sarı lacivertlilerin, 1.67 boyundaki oyuncuyla 3+1 yıllık anlaşma yapacağı bilgisi de paylaşıldı. Halil ile Beşiktaş da ilgileniyordu.



Tecrübeli krampon bu sezon Göztepe ile toplam 33 maça çıkıp 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.



HEM YERLİ HEM TECRÜBELİ



Sarı lacivertli takımın Halil için bu kadar istekli olmasının nedenlerinden biri de yerli oyuncu kuralına dayanıyor.



Kadrosundaki yabancı futbolcuları azaltıp Türk statüsündeki isimleri çoğaltmak için çalışmalar yapan Fenerbahçe yönetimi, Halil'i Süper Lig'in tecrübeli isimlerinden biri olması nedeniyle de tercih ediyor.





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