NBA'in yükselen yıldızları Tyrese Haliburton ve Anthony Edwards'ın, bu yaz FIBA Dünya Kupası'nda ABD Milli Takımı için forma giyecek oyuncular arasında yer alacakları belirtildi.



The Athletic'ten Joe Vardon ve Shams Charania, Los Angeles Lakers guardı Austin Reaves, Brooklyn Nets'in forveti Mikal Bridges, Milwaukee Bucks'ın tecrübeli oyuncusu Bobby Portis ve New York Knicks'in yıldızı Jalen Brunson'ın da ABD takımında yer alacak oyuncular olduğunu bildirdiler.



Golden State Warriors koçu Steve Kerr'ün çalıştıracağı ABD Milli takımı, 3 Ağustos'ta Las Vegas'ta antrenman kampına başlayacak ve turnuva öncesinde Porto Riko, Yunanistan ve Almanya ile hazırlık maçlarına çıkacak.



Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ortaklaşa düzenlediği Dünya Kupası, 25 Ağustos'ta start alacak.





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