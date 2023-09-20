Hakimi: 'Mbappe Ballon d'Or'u hak ediyor'

Paris Saint-Germain'in savunma oyuncusu Achraf Hakimi, takım arkadaşı Kylian Mbappe ile ilgili konuştu.



Faslı futbolcu, Mbappe'nin Ballon d'Or'u kazanmayı hak ettiğini söyledi.



Hakimi açıklamasında, "Mbappe geçen yıl yaptıklarına kıyasla bence artık Ballon d'Or'u kazanmayı hak ediyor. O harika bir oyuncu ve umarım bu sene kazanabilir" sözlerini kullandı.



Ballon d'Or töreni bu yıl 30 Ekim'de Paris'te gerçekleştirilecek. Mbappe, France Football'un ödül için belirlediği 30 aday arasında yer alıyor.



Mbappe, bu sezon PSG'de çıktığı 5 maçta, 8 kez gol sevinci yaşadı.



