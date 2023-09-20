Hakimi: "Mbappe Ballon d'Or'u hak ediyor"

Paris Saint-Germain forması giyen Achraf Hakimi, takım arkadaşı Kylian Mbappe'nin Ballon d'Or'u kazanmayı hak ettiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hakimi: 'Mbappe Ballon d'Or'u hak ediyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Eylül 2023 16:50
Paris Saint-Germain'in savunma oyuncusu Achraf Hakimi, takım arkadaşı Kylian Mbappe ile ilgili konuştu.

Faslı futbolcu, Mbappe'nin Ballon d'Or'u kazanmayı hak ettiğini söyledi.

Hakimi açıklamasında, "Mbappe geçen yıl yaptıklarına kıyasla bence artık Ballon d'Or'u kazanmayı hak ediyor. O harika bir oyuncu ve umarım bu sene kazanabilir" sözlerini kullandı.

Ballon d'Or töreni bu yıl 30 Ekim'de Paris'te gerçekleştirilecek. Mbappe, France Football'un ödül için belirlediği 30 aday arasında yer alıyor.

Mbappe, bu sezon PSG'de çıktığı 5 maçta, 8 kez gol sevinci yaşadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery