Hakim Ziyech gollere devam ediyor

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, üst üste çıktığı 2 resmi maçta 3. golünü attı.
Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile yapılan maçta 2 frikik golüne imza atan Ziyech, 3 gün sonra yapılan Pendikspor mücadelesinde de fileleri havalandırdı.
Ziyech, Süper Lig'de 2, toplamda da 4 gole ulaştı.
Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile yapılan maçta 2 frikik golüne imza atan Ziyech, 3 gün sonra yapılan Pendikspor mücadelesinde de fileleri havalandırdı.
Ziyech, Süper Lig'de 2, toplamda da 4 gole ulaştı.
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