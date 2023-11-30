Hakim Ziyech, Devler Ligi'nde haftanın 11'inde!

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Hakim Ziyech, Devler Ligi'nde haftanın 11'inde!
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30 Kasım 2023 15:47
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ağırladığı Manchester United ile 3-3 berabere kaldı.

Sarı kırmızılı takımda Hakim Ziyech, 2 gol ve 1 asistle takımı adına yıldızlaşan isim oldu.

Faslı yıldız, bu başarısıyla Şampiyonlar Ligi'nde haftanın Fantasy Football 11'ine seçildi.

Tecrübeli oyuncu ayrıca, haftanın oyuncusu ödülüne de aday gösterildi.


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