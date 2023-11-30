Hakim Ziyech, Devler Ligi'nde haftanın 11'inde!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ağırladığı Manchester United ile 3-3 berabere kaldı.
Sarı kırmızılı takımda Hakim Ziyech, 2 gol ve 1 asistle takımı adına yıldızlaşan isim oldu.
Faslı yıldız, bu başarısıyla Şampiyonlar Ligi'nde haftanın Fantasy Football 11'ine seçildi.
Tecrübeli oyuncu ayrıca, haftanın oyuncusu ödülüne de aday gösterildi.
Sarı kırmızılı takımda Hakim Ziyech, 2 gol ve 1 asistle takımı adına yıldızlaşan isim oldu.
Faslı yıldız, bu başarısıyla Şampiyonlar Ligi'nde haftanın Fantasy Football 11'ine seçildi.
Tecrübeli oyuncu ayrıca, haftanın oyuncusu ödülüne de aday gösterildi.
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