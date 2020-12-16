Hakan'ın menajeri Milan yönetimiyle görüştü!

A Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri, yeni sözleşme için kulüple görüşmelere yeniden başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Hakan'ın menajeri Milan yönetimiyle görüştü!
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16 Aralık 2020 18:56
A Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun gelecek sezonki adresi merak ediliyor. Yıldız oyuncunun menajeri, Milan ile yeniden masaya oturdu.

26 yaşındaki oyuncunun, sözleşmesi uzatma yapılmazsa 2021 yazında sona eriyor.

YÖNETİM KURULUYLA GÖRÜŞTÜ

Fabrizio Romano'nun haberine göre; taraflar yeniden buluştu. Hakan'ın menajeri ile Milan'ın yönetim kurulu arasında görüşme gerçekleşti.

Milan ile anlaşma çabaları devam ederken, Manchester United'la olan görüşmeler ise bir süredir durdu. Hakan Çalhanoğlu tarafı ile Milan arasındaki en büyük problem maaş konusunda anlaşmazlıklar olarak görülüyor.

On numara oyuncusu bu sezon Milan forması ile çıktığı 17 resmi maçta takımına, 5 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.



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