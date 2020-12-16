Hakan'ın menajeri Milan yönetimiyle görüştü!

A Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun gelecek sezonki adresi merak ediliyor. Yıldız oyuncunun menajeri, Milan ile yeniden masaya oturdu.



26 yaşındaki oyuncunun, sözleşmesi uzatma yapılmazsa 2021 yazında sona eriyor.



YÖNETİM KURULUYLA GÖRÜŞTÜ



Fabrizio Romano'nun haberine göre; taraflar yeniden buluştu. Hakan'ın menajeri ile Milan'ın yönetim kurulu arasında görüşme gerçekleşti.



Milan ile anlaşma çabaları devam ederken, Manchester United'la olan görüşmeler ise bir süredir durdu. Hakan Çalhanoğlu tarafı ile Milan arasındaki en büyük problem maaş konusunda anlaşmazlıklar olarak görülüyor.



On numara oyuncusu bu sezon Milan forması ile çıktığı 17 resmi maçta takımına, 5 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.



