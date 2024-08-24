Hakan Kutlu: 'İlk 6'yı kovalayacağız'

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Kocaelispor maçı sonrası özellikle oyunun ikinci yarısında önemli bir futbol ortaya koyduklarını dile getirdi.



Kutlu, ilk kırk beş dakika pozisyon vermediklerini ancak rakibin topa daha fazla sahip olduğunu gözlemlediklerini belirterek, "45. dakika yediğimiz bir gol var. Orada oyuncumuzun serçe parmağında bir kırık oluştu, devam edemedi oyuna. Değişiklik yapmak zorunda kaldık. Yerine soktuğumuz oyuncu da pozisyonunu alamadan oyun başladı. Maalesef golü yemiş olduk. Oyunun ikinci yarısında gerçekten oyuncularımız büyük bir mücadele örneği hem de oyun olarak çok iyi şeyler ortaya koydular." değerlendirmesinde bulundu.



Oyuncularının önemli bir duruş ve iyi bir futbol sergilediklerini ifade eden Kutlu, bir taraftan transfer yasağını açmaya çalışıp bir taraftan da çok yüksek maliyetli oyuncular transfer etmeden ligi tamamlamak istediklerini aktardı.



"Camiama 'biz ligi ilk ikide bitireceğiz, üst lige çıkacağız' dersem gerçekçi bir hedef koymamış olurum, yanlış beklentiye sokarım" diyen Kutlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Biz bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Bugünkü gibi iyi futbol oynayıp şehrimize, takımımızı iyi temsil edip yapabilirsek ilk 6'yı kovalayan yapamazsak da bu geçiş dönemini en iyi şekilde atlatan, yapılanmış bir takım olarak seneyi görmek istiyoruz."





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