Hakan Keleş: 'Okan Kocuk inanılmaz!'

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



"1 PUAN SEVİNDİRİCİ"



1 puanın önemine vurgu yapan Hakan Keleş, "Bizim için önemli bir puandı. Zor deplasman, puan almak zor. Birçok eksiğimiz vardı. Sıkıntılar çektik oyuna müdahalede. Öne geçtik. Biraz koruma içgüdüsü, biraz baskı ve sonuçta 1 puanla ayrıldık, kazanabilirdik de... Savunma kısmı iyiydi ama hücuma iyi çıkamadık. 1 puan sevindirici." şeklinde konuştu.



"TRABZONSPOR'UN KADROSU ÇOK İYİ"



Trabzonspor'un kadrosuna dikkat çeken Keleş, "Kadro kalitesi olarak çok iyi bir kadro sahip Trabzonspor, her mevkide. Girenle çıkanla inanılmaz bir kadrosu var Trabzonspor'un. Maç öncesinde orta sahada eksiğim var. Orta sahada Trabzonspor çok iyi oyunculara sahip. Bunlara biraz önlem aldık. Savunmada iyiydik ama oyuna müdahale edemediğimiz için sıkıntı çektik. Oyuncularım müthiş mücadele ettiler. Oyunu çirkinleştirmedik. 3 puan istedik ama 1 puan aldık." ifadelerini kullandı.



"OKAN KOCUK İNANILMAZ"



Kaleci Okan Kocuk'un kurtardığı penaltı için konuşan teknik direktör, "Okan Kocuk'un inanılmaz penaltı istatistikleri var. İnanılmaz yetenekli. Ben futbolculuk hayatımda 1 maçta 2 penaltı kurtaran kaleciye denk gelmedim. Ancak, bundan sonra Okan olduğu müddetçe olur." dedi.





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