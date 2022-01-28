Hakan Keleş: "Muhammed Gümüşkaya'yı istiyorum!"

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, transfer için konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hakan Keleş: 'Muhammed Gümüşkaya'yı istiyorum!'
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28 Ocak 2022 22:59
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Antalya kampında transfer hakkında A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya ile çalışmak istediğini söyleyen Keleş, "Muhammed Gümüşkaya'yı istedik ama Fenerbahçe'nin şartları var. Oyuncuyla çalışmak istiyorum, inşallah olur." dedi.

Okan Kocuk için görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Giresunspor Teknik Direktörü, "Okan Kocuk için görüşmeleri başkanımız sürdürüyor. Biz o konuyu kapattık demiştik. Geçen maçtan önce geri istediklerini söylediler. Biz de bazı şartların oluşması gerektiğini söyledik. Ben gitmesini istemem." ifadelerini kullandı.

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