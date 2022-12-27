Hakan Keleş: 'Hedef 20 puanı geçebilmek'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, ligin ilk yarısında 20 puanın üzerine çıkmayı hedeflediklerini söyledi.



Keleş, Çotanak Spor Kompleksi'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere, haftalar ilerledikçe takım uyumunu sağladıklarını belirtti. Son üç maçta alınan 7 puanın sevindirici olduğunu kaydeden Keleş, önlerindeki Gaziantep FK maçının çok önemli olduğunu vurguladı.



Keleş, bu maçı kazandıkları takdirde iyi bir avantaj yakalayacaklarını ifade ederek, "Zor maç olacak ama günden güne iyi oynuyoruz, içeride seyircimizin desteğiyle kazanacağımızı düşünüyorum. İstediklerimizi sahaya yansıttığımız zaman bizim için altın değerinde üç puan olacaktır." dedi.



Bir gazetecinin ilk yarı puan hedefiyle ilgili sorusuna Keleş, "İlk yarıdaki hedefimiz 20 puanın üzerine çıkabilmek, şu an 16 puandayız, kazanabileceğimiz kadar maç kazanacağız. Ligin ikinci yarısı zorlu geçeceği için ne kadar çok puan toplayabilirsek bizim için iyi olacak. Tabii ki devre arası var, transfer dönemi var, takviye yapabilirsek bizim için iyi olacak." yanıtını verdi.



Keleş, stoper Sergen Piçinciol'un takımdan ayrılıp ayrılmadığıyla ilgili soruyu da şöyle cevapladı:



"Sergen uzun zamandır zaten hep teklifler olduğunu, gitmek istediğini söyledi. Kulübümüz de bu dönemde ona izin verdi, 'Takım bulabilirsin.' diye ama bizim oyuncumuz, biraz da ufak sakatlığı vardı, onun tedavi sürecini geçiriyor. Dediğim gibi Sergen ile alakalı ilerleyiş bu şekilde. Gitmek istiyordu, teklifler vardı, değerlendirecek, biz de değerlendireceğiz, ona göre ilerleyeceğiz diyebilirim bu konuda."



Kaptan Onurcan Piri: "Giresunspor olarak mücadele takımıyız"



Takım kaptanı Onurcan Piri ise geçen hafta deplasmanda Hatayspor karşısında aldıkları bir puanın ilerleyen haftalar için avantaj olacağını düşündüğünü aktardı.



Genç bir takım olduklarını kaydeden Piri, "Aslında baktığınızda çok bir idman temposuna da ihtiyacımız yok çünkü genciz, enerjimiz var, o yüzden her türlü mücadeleyi vereceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi mücadele önemli, biz Giresunspor olarak mücadele takımıyız." değerlendirmesinde bulundu.





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