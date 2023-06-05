Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a mesaj

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a mesaj
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05 Haziran 2023 19:48
Inter forması giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Başarılı orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın şampiyonluk fotoğrafını paylaştı ve sarı-kırmızılıları kutladı. Hakan paylaşımına Galatasaray'ı da etiketledi ve kalp emojisi kullandı.

Hakan Çalhanoğlu'nun bu paylaşımına Galatasaraylı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Hakan Çalhanoğlu'nun paylaşımı



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