Güven Yalçın, Portekiz'e transfer oluyor

Genoa forması giyen Güven Yalçın, satın alma opsiyonuyla birlikte Portekiz ekibi Arouca'ya kiralanacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Güven Yalçın, Portekiz'e transfer oluyor
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01 Eylül 2024 16:55
Genoa forması giyen Güven Yalçın, kariyerine Portekiz'de devam etmeye hazırlanıyor.

OPSİYONLU KİRALIK

İtalyan basınında yer alan habere göre, 25 yaşındaki futbolcu Portekiz ekibi Arouca'ya kiralanacak. Güven Yalçın için yapılacak sözleşmede satın alma opsiyonunun da yer alacağı ve transferin bitme noktasında olduğu aktarıldı.

GEÇEN YIL SÜPER LİG'DEYDİ

Güven Yalçın, geçen sezonu Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçirmişti. İstanbul ekibinde 36 maça çıkan Güven Yalçın, 9 gol attı ve 5 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 1.7 milyon euro olan Güven Yalçın'ın mevcut kulübü Genoa ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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