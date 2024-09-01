Güven Yalçın, Portekiz'e transfer oluyor

Genoa forması giyen Güven Yalçın, kariyerine Portekiz'de devam etmeye hazırlanıyor.



OPSİYONLU KİRALIK



İtalyan basınında yer alan habere göre, 25 yaşındaki futbolcu Portekiz ekibi Arouca'ya kiralanacak. Güven Yalçın için yapılacak sözleşmede satın alma opsiyonunun da yer alacağı ve transferin bitme noktasında olduğu aktarıldı.



GEÇEN YIL SÜPER LİG'DEYDİ



Güven Yalçın, geçen sezonu Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçirmişti. İstanbul ekibinde 36 maça çıkan Güven Yalçın, 9 gol attı ve 5 asist yaptı.



Güncel piyasa değeri 1.7 milyon euro olan Güven Yalçın'ın mevcut kulübü Genoa ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.





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