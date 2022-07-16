SAMPDORIA GÜVEN'İ İSTİYOR

SERIE A DÜZEYİNDE OYNAMA FIRSATI

SİVASSPOR VE TRABZONSPOR'LA DA ANILDI

GÜVEN YALÇIN'IN PERFORMANSI

Beşiktaş ile sözleşmesi bittikten sonra bekleyişe geçen Güven Yalçın, Türkiye'den Sivasspor ve Trabzonspor'un gündemine gelmişti. Futbolcu ile ilgili transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi. Güven Yalçın'a İtalya'dan yeni bir talip çıktı.Calciomercato'nun haberine göre; önceki gün Alman ekibi Freiburg ile anılan 23 yaşındaki oyuncu için İtalyan ekibi Sampdoria devreye girdi. Sampdoria transfer için görüşmelere başladı.Hatırlanacağı üzere Güven Yalçın, 2020-21 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak İtalya Serie B'de Lecce forması giymişti. Güven Yalçın şayet Sampdoria ile anlaşırsa Serie A düzeyinde oynama fırsatı yakalamış olacak.Geride bıraktığımız günlerde Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Güven Yalçın'ı aradım ama kulüpler arasında herhangi bir anlaşma yok" demişti. Trabzonspor ile de oyuncu arasında görüşmeler ilerlememişti.Güven Yalçın, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de çıktığı 85 maçta 18 gol 7 asistlik performans ortaya koydu. Yalçın, 2018 yılında Bayer Leverkusen altyapısından Beşiktaş'a 150 bin Euro karşılığında transfer olmuştu.