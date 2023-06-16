Güreşte başpehlivan Rıza Yıldırım oldu

Amasya'da 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan Rıza Yıldırım oldu.



Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 12 Haziran Şehir Stadyumu'nda yapılan geleneksel Karakucak Güreşlerine 54'ü başpehlivan olmak üzere 700'ün üzerinde sporcu katıldı. Farklı kilo ve yaşlarda sahaya çıkan pehlivanlar kıran kırana mücadele etti. Karşılaşmaları Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Bayram Çelik, İl Jandarma Komutanı Ayhan Aygün, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Mahmut Demir ile çok sayıda güreşsever izledi.



"YAĞLI GÜREŞ ZOR GÖRÜNÜYOR"



Finalde Rıza Yıldırım ile Ali Rıza Kaya, başpehlivanlık için mücadele etti. Ali Rıza Kaya'yı mağlup eden Rıza Yıldırım, başpehlivanlık unvanının sahibi oldu. Rıza Yıldırım, "Burada bize birincilik nasip oldu. Önümüzde Kırkpınar var. Yağlı güreş yapıyorum. Aynı zamanda minder güreşinde, liglerde güreşiyorum. Zaten biz minder tabanlıyız. Önümüzdeki Kırkpınar'da çok favori adam var. Kürsü yapacağım desem burada palavra atmış olurum. Yağlı güreş bizim için biraz daha farklı. Karakucakta iddialıyız. Ama yağlı güreşte şuan zor görünüyor" dedi.



"ATA SPORUMUZU YAŞATMALIYIZ"



Ata sporu olan güreşin gelecek nesillere aktarılması için her türlü gayreti gösterdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik ise "Heyecan dolu güreş müsabakalarını festival kapsamında şenliğe dönüştürdük. Bu organizasyonlar, tarihi değerlere ev sahipliği yapan ilimizin tanıtımına da katkı sağlamaktadır. Amacımız, Ata sporumuzu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Bu müsabakalarda çocuklarımızın ve gençlerimizin internet ortamında değil, Er Meydanı'nda boy göstermesi bizleri ziyadesi ile mutlu etti. Bu anlamda eğitim, spor ve sanata olan katkılarımız artarak devam edecek. Bu topraklardan çok yiğit ve şampiyon çıktı. İnşallah bu genç yiğitlerden de yeni şampiyonlar çıkacak. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim oldukça bu vatan ebediyen Türk yurdu olacaktır. Nazlı bayrağımız ebediyen dalgalanacaktır. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Müsabakaları kazanan sporcularımıza madalyalarının takdim ettik. Ata sporumuzu yaşatan bu yiğitleri ben canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.





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