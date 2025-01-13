Guilherme: "Ceza almaktan korkuyorum!"

Konyaspor'un kaptanı Guilherme, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Konyaspor.org
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Guilherme: 'Ceza almaktan korkuyorum!'
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13 Ocak 2025 22:39
Konyaspor'da kaptan Guilherme, Fenerbahçe karşısındaki 3-2'lik yenilginin ardından konuştu.

Guilherme, "Öncelikle bugün stadyuma taraftarımıza teşekkür ederim, harika bir atmosferdi. Kardeşimiz Ahmet Çalık'ı gururlandırmış ve onurlandırmış olmak isterdik. Burada onun adına, onun onuruna, herkes için puanı getirme motivasyonumuz vardı. Bazı kararlar, maç sürecinde bize zarar verebiliyor. Kafamdan geçen her cümleyi söylerdim ama ceza almaktan korkuyorum." ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına devam eden Guilherme, "Burada bizim de sahada hatalarımız oldu ama Prip'in pozisyonunu ve Dzeko'nun pozisyonunu göz önüne aldığınızda... Bu gibi kararlar bize zarar veriyor. Bugün Konyaspor'un ne olduğunu elimizden geldiğince gösterdik ama kontrol bizde değildi." sözlerini sarf etti.

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