Fenerbahçe Beko oyuncusu Marko Guduric, Kızılyıldız Belgrad maçında yaşadıklarını anlattı ve Partizan hakkında konuştu.



Kızılyıldız'daki eski yıllarını yad eden Guduric, Partizan'da oynamayı düşünüp düşünmediğiyle ilgili konuşarak, koç Zeljko Obradovic'e büyük övgülerde bulundu.



EuroLeague'in 25. haftasında MVP ilan edilen Sırp oyuncu, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz Perşembe günü Sırbistan'ın başkentinde ev sahibi Partizan'ı mağlup etmesine yardımcı olmuştu.



"BEN KIZILYILDIZLIYIM, PARTIZAN OLMAZ!"



Guduric, TV Una'ya verdiği röportajda Partizan'dan gelecek muhtemel bir daveti kabul edip etmeyeceği konusunda ise şunları söyledi:



"Sanırım cevabı herkes biliyor. Bu konudaki düşüncem muhtemelen her zaman aynı kalacak. Geldiğim yeri biliyorlar ve küçüklüğümden beri de bu böyle. Ayrıca burada işlerin nasıl olduğunu da biliyoruz. Bu seçeneği düşünmek bile istemem. Sırbistan'da oynarsam, döneceğim takım Kızılyıldız olur."



Bir hafta içinde (8 Mart) 28 yaşına girecek olan Guduric, Belgrad ekibinde iki sezon forma giymiş (2015-17), sonraki birkaç sezonu Fenerbahçe ile geçirmiş ve takımla üst üste iki EuroLeague Final Four'u görerek, 2018'deki şampiyonluk maçında da yer almıştı.



Partizan ile oynanan maç vesilesiyle Guduric, Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic ile çalışırken güzel bir deneyim yaşadığının da altını çizdi:



"Beni tanıyan herkes ne düşündüğümü biliyor ve bu bir sır falan da değil. Kendisi Avrupa'da, belki de tüm dünyada tarihin en iyi koçudur. Kariyerinde yaptıkları bunu gösteriyor."



"TÜRKİYE'DE HER ZAMAN YABANCI OLACAĞIZ"



Belgrad'daki maçın ardından Guduric, Sırbistan ile Büyük Britanya'ya karşı oynamak için kendi ülkesinde kalmış, ancak ondan önce Kızılyıldız ile ALBA Berlin arasındaki maça seyirci olarak katılmış ve burada eski takımının taraftarları tarafından alkışlarla karşılanmıştı.



"Çocukluğumdan beri Kızılyıldız hayranı olduğumu herkes biliyor. Ben orada büyüdüm ve kariyerimin en iyi yıllarından bazılarını orada geçirdim. Sanırım ilk kez bir Kızılyıldız maçına seyirci olarak katıldım. Çok güzel bir karşılama oldu. Doğrusu, tüylerim diken diken oldu diyebilirim. Eski anılar canlandı. Türkiye'de işler bizim için ne kadar güzel olursa olsun, orada her zaman yabancı konumunda olacağız. Burada kendimizi evimizde hissediyoruz."



"PARTIZAN'A GİDECEĞİM HABERLERİ YALAN!"



Ancak bu sezon 12.4 sayı, 3.4 ribaund ve 3.4 asist ortalamaları yakalayan ve sezon sonu kontratı bitecek olan Guduric, Kızılyıldız'a geri dönebileceği ile ilgili son aylarda çıkan iddialara ise şu şekilde değindi:



"Gerçeklik payı yoktu. Sözleşmelerim her zaman uzun vadeli olmuştur. Arkasında pek bir şey yatmıyordu."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ