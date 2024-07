Guduric: ''Saras'ın EuroLeague'i kazanacağına eminim''

Sırbistan'ın Abu Dhabi kampının devam ettiği esnada Fenerbahçe Bekolu oyuncu Marko Guduric, Sırp basını Mozzart Sport'a özel açıklamalarda bulundu,



Guduric, yeni sezonda Final Four'a kalmak için önemli bir şanslarının olduğunu söyledi.



İşte Marko Guduric'in o açıklamaları;



''UMARIM TÜM YIL AYNI KOÇLA DEVAM EDERİZ''



''Fenerbahçe'deki her sezonumda olduğu gibi kulüp için bir çalkantılı sezon daha geride kaldı. Son altı yılda beşinci kez koç değiştirdik, bu yüzden takımda bazı şeylerin değişmesi gerekti. Artık bu bizim için normal bir durum haline geldi. Umarım gelecek sezonun tamamını aynı koçla geçiririz ve bir değişiklik olmaz. Sezon içerisinde koç değiştirmek zorlu bir sürece neden oluyor. Sonuçlara baktığımız zaman inanılmaz bir iş başardığımızı söyleyebilirim, özellikle de sezon içerisinde koçumuzun değiştiğini düşünürsek. Final Four'a kaldık, Türkiye Ligi'ni ve Türkiye Kupası'nı kazandık. Final Four'daki Panathinaikos maçı, bizim için sezonun en kötü maçıydı. Saras ile çalışırken başlarda zorlandım ama sonrasında her şey iyiye gitti. Zaman ilerledikçe ben Saras'a alıştım, o da bana alıştı. Bu yıl attığımız adımı gelecek sezon sürdürmemiz gerekiyor, bence yine Final Four'a kalabilmek için önemli bir şansımız olacak. Final Four'a gittiğinizde ise kupayı kazanmak için yüzde 25 şansınız var."



''EUROLEAGUE'İ KAZANACAĞINDAN EMİNİM''



Saras'ın koç olarak henüz yaşı çok genç, işine gerçekten çok bağlı biri. Detaylara inanılmaz derecede önem veriyor, yanında sürekli bir not defteri taşıyor. Dikkatini çeken detayları hep o deftere yazıyor. Ayrıca 7/24 basketbol izliyor. Takım idmanı sona erdikten sonra şut çalışması yapıyoruz, Saras'ı o sırada bir maçın tekrarını dördüncü kez izlerken görüyorum. En ufak bir detayı bile atlamadığından emin olmak istiyor. İşine onun kadar bağlı bir koç gördüğümden emin değilim. Kariyerinin bir noktasında EuroLeague'i kazanacağından eminim, umarım bu gelecek sezon olur. Bence kariyerinin sonunda Avrupa'nın en çok kupa kazanan koçlarından biri olacak, bundan eminim."





