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Guardiola'dan Agüero'ya övgü; "Böyle ölecek"

Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, Arsenal maçında hat-trick yapan oyuncusu Sergio Agüero'yu övdü.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Guardiola'dan Agüero'ya övgü; 'Böyle ölecek'
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03 Şubat 2019 23:38
Arsenal'i 3-1 mağlup eden Manchester City'de menajer Pep Guardiola, maçın ardından Agüero'nun performansını ve şampiyonluk şanslarını değerlendirdi.

"BU YETENEKLERLE DOĞDU"

Hat-trick yapan Agüero'yu öven Guardiola, "Agüero her takımın yıldızı olabilecek bir futbolcu. Agüero bu yeteneklerle doğdu, bunlarla ölecek" ifadelerini kullandı.

"YALNIZCA 2 PUAN KALDI"

Şampiyonluk şansları hakkında konuşan Guardiola, "Üzerimizdeki baskıyı anlıyorum ama Newcastle maçından sonra Liverpool 7 puan önümüzdeydi, şimdi ise yalnızca 2 puan kaldı. Tek tek maçları düşünerek gideceğiz. Elimizden geleni yapmalıyız" dedi.

Premier Lig'de 25 maçta 59 puan toplayan Manchester City, lider Liverpool'un 2 puan gerisinde bulunuyor.

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