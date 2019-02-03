Guardiola'dan Agüero'ya övgü; 'Böyle ölecek'

Arsenal'i 3-1 mağlup eden Manchester City'de menajer Pep Guardiola, maçın ardından Agüero'nun performansını ve şampiyonluk şanslarını değerlendirdi.
"BU YETENEKLERLE DOĞDU"
Hat-trick yapan Agüero'yu öven Guardiola, "Agüero her takımın yıldızı olabilecek bir futbolcu. Agüero bu yeteneklerle doğdu, bunlarla ölecek" ifadelerini kullandı.
"YALNIZCA 2 PUAN KALDI"
Şampiyonluk şansları hakkında konuşan Guardiola, "Üzerimizdeki baskıyı anlıyorum ama Newcastle maçından sonra Liverpool 7 puan önümüzdeydi, şimdi ise yalnızca 2 puan kaldı. Tek tek maçları düşünerek gideceğiz. Elimizden geleni yapmalıyız" dedi.
Premier Lig'de 25 maçta 59 puan toplayan Manchester City, lider Liverpool'un 2 puan gerisinde bulunuyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
"BU YETENEKLERLE DOĞDU"
Hat-trick yapan Agüero'yu öven Guardiola, "Agüero her takımın yıldızı olabilecek bir futbolcu. Agüero bu yeteneklerle doğdu, bunlarla ölecek" ifadelerini kullandı.
"YALNIZCA 2 PUAN KALDI"
Şampiyonluk şansları hakkında konuşan Guardiola, "Üzerimizdeki baskıyı anlıyorum ama Newcastle maçından sonra Liverpool 7 puan önümüzdeydi, şimdi ise yalnızca 2 puan kaldı. Tek tek maçları düşünerek gideceğiz. Elimizden geleni yapmalıyız" dedi.
Premier Lig'de 25 maçta 59 puan toplayan Manchester City, lider Liverpool'un 2 puan gerisinde bulunuyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın