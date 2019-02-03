Guardiola'dan Agüero'ya övgü; 'Böyle ölecek'

3-1 mağlup edenmenajer, maçın ardındanperformansını ve şampiyonluk şanslarını değerlendirdi.Hat-trick yapan Agüero'yu öven Guardiola, "Agüero her takımın yıldızı olabilecek bir futbolcu. Agüero bu yeteneklerle doğdu, bunlarla ölecek" ifadelerini kullandı.Şampiyonluk şansları hakkında konuşan Guardiola, "Üzerimizdeki baskıyı anlıyorum ama Newcastle maçından sonra Liverpool 7 puan önümüzdeydi, şimdi ise yalnızca 2 puan kaldı. Tek tek maçları düşünerek gideceğiz. Elimizden geleni yapmalıyız" dedi.Premier Lig'de 25 maçta 59 puan toplayan Manchester City, lider Liverpool'un 2 puan gerisinde bulunuyor.