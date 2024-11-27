Guardiola: 'Kendime zarar vermek istiyorum'

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Feyenoord ile 3-3 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından konuştu.Guardiola,ifadelerini kullandı.53 yaşındaki teknik adam, oyunculara yönelik bir mesajı olup olmadığı yönünde gelen soruya,sözlerini sarf etti.Karşılaşmanın 68. dakikasında Kevin De Bruyne, Jahmai Simpson-Pusey ve James Mcatee'yi oyuna alarak İlkay Gündoğan, Phil Foden ve Nathan Ake'yi kenara alan Guardiola, bu 3 değişiklikle ilgili gelen soruya,diye cevap verdi.Pep Guardiola," dedi.Öte yandan Pep Guardiola, maç sonunda yüzündeki izlerle ilgili gelen soruya,cevabını verdi.Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında ağırladığı Feyenoord'a karşı 3-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrıldı. Pep Guardiola'nın ekibinin bu beraberlikle birlikte galibiyet hasreti 6 maça yükseldi.Manchester City'yi, Şampiyonlar Ligi'nin ardından Premier Lig'e dönüşte de oldukça zorlu bir maç bekliyor. Guardiola'nın ekibi, Premier Lig'de pazar günü Liverpool ile Anfield deplasmanında karşı karşıya gelecek.