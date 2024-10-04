Guardiola'dan geleceği için cevap

Manchester City'de Pep Guardiola, geleceği konusunda gelen sorunun ardından, "Bu konu hakkında konuşmayacağım. Neler olacağını göreceğiz." dedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Guardiola'dan geleceği için cevap
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04 Ekim 2024 15:56
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Fulham maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Başarılı teknik adam, geleceği konusunda gelen sorunun ardından, "Bu konu hakkında konuşmayacağım. Neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

2016 yılından bu yana İngiliz ekibini çalıştıran 53 yaşındaki teknik adam, Premier Lig'de 6 kez mutlu sona ulaştı.

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