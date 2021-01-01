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Griffin: "Rotasyondan çıkarılmayı beklemiyordum..."

Brooklyn Nets forveti Blake Griffin, Nets rotasyonundan çıkarılmasına şaşırdığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets forveti Blake Griffin, Nets rotasyonundan çıkarılmasına şaşırdığını söyledi.

Nets koçu Steve Nash, sezonun ilk ayındaki kötü performansı nedeniyle Griffin'i rotasyondan çıkarmak zorunda kalmış ve Nets'in son iki maçında hiç yer vermemişti.

ESPN'e konuşan Griffin, başlangıç kadrosundan çıkarılması durumunu anladığını, fakat hiç oynamamasına şaşırdığını açıkladı:

"LaMarcus Aldridge inanılmaz oynuyor. Bu yüzden onun ilk beş başlamasını kesinlikle anlıyorum, özellikle de Joe'nun (Harris) kadro dışı olduğunu düşünürsek.

Yine de tamamen rotasyon dışı kalmak, tabii ki beklemediğim bir şeydi. Ama bu işler böyledir. Karar benim değil. Oyuncular olarak, koçların en iyisi olarak düşündüğü şeyi yapmak durumundayız."

Bu sezon forma giydiği 17 maçta Griffin 5.5 sayı ve 4.9 ribaund ortalamalarında kalmış, üçlük çizgisi gerisinden %16.1 isabetle beraber genel olarak %31.6 şut isabeti tutturabilmişti.


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