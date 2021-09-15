Gregor Kobel: 'Kulaklarımız çınladı'

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş ile Alman ekibi Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Borussia Dortmund 2-1'lik skorla kazandı.
Alman ekibinin file bekçisi Gregor Kobel maçın ardından şu açıklamayı yaptı;
"Beşiktaş'ta atmosfer gerçekten çok ihtişamlı. İlk başta çok zorlandık. Kulaklarımız çınladı. Beşiktaş, ilk 20 dakika iyi oynadı. 20. dakikadan sonra biz devraldık. Maçın hakimiyeti 20'den sonra bize geçti."
Alman ekibinin file bekçisi Gregor Kobel maçın ardından şu açıklamayı yaptı;
"Beşiktaş'ta atmosfer gerçekten çok ihtişamlı. İlk başta çok zorlandık. Kulaklarımız çınladı. Beşiktaş, ilk 20 dakika iyi oynadı. 20. dakikadan sonra biz devraldık. Maçın hakimiyeti 20'den sonra bize geçti."