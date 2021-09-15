Gregor Kobel: "Kulaklarımız çınladı"

Borussia Dortmund'un kalecisi Gregor Kobel, Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçı ardından konuştu

Haber; Sporx.com
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Gregor Kobel: 'Kulaklarımız çınladı'
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15 Eylül 2021 22:18
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş ile Alman ekibi Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Borussia Dortmund 2-1'lik skorla kazandı.

Alman ekibinin file bekçisi Gregor Kobel maçın ardından şu açıklamayı yaptı;

"Beşiktaş'ta atmosfer gerçekten çok ihtişamlı. İlk başta çok zorlandık. Kulaklarımız çınladı. Beşiktaş, ilk 20 dakika iyi oynadı. 20. dakikadan sonra biz devraldık. Maçın hakimiyeti 20'den sonra bize geçti."


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