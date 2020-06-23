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Green: "Tekrar eski Draymond olacağım!"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, NBA'e ve kendisinden şüphe edenlere büyük bir uyarıda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors forveti Draymond Green, NBA'e ve kendisinden şüphe edenlere büyük bir uyarıda bulundu.

Son dönemde nispeten daha sessiz olan Draymond, kendisini eleştirenleri eski yollarıyla susturmaya geri döndü.

Instagram hesabındaki hikayesinde Green, herkese istatistik kağıdını kolayca doldurabileceğini hatırlattı ve 30 yaşındaki savunma oyuncusu, 2020-21 sezonunda "o adam olmaya geri döneceğini" belirtti:



"Evet o adam olmaya geri döneceğim, herkes unutmuş gibi gözüktüğüne göre..."

Bazı NBA analistleri, Green'in bu sezon ortaya koyduğu etkisiz rakamlarına dikkat çekmiş, hatta bazıları Warriors'ın beş yıl boyunca üç şampiyonluk kazandığı dönemde, kendisinin katkısını yeniden değerlendirmişti. Analistler, Green'in katkılarının istatistik sayfasında gösterilmeyeceğini söylese de, kendisini eleştirenler bunun aksini söylemiş ve eski Yılın Savunmacısı'nın, analistlerin söylediği kadar üretken olmadığını belirtmişlerdi.


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