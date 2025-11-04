04 Kasım
SSC Napoli-E. Frankfurt
20:45
04 Kasım
Oxford United-Stoke City
22:45
04 Kasım
Birmingham City-Millwall
22:45
04 Kasım
Bristol City-Blackburn Rovers
22:45
04 Kasım
Charlton Athletic-West Bromwich
22:45
04 Kasım
Derby County-Hull City
22:45
04 Kasım
Ipswich Town-Watford
22:45
04 Kasım
Leicester City-Middlesbrough
22:45
04 Kasım
Olympiakos-PSV Eindhoven
23:00
04 Kasım
Slavia Prag-Arsenal
20:45
04 Kasım
Bodo/Glimt-AS Monaco
23:00
04 Kasım
Tottenham-Kopenhag
23:00
04 Kasım
Atletico Madrid-Union St.Gilloise
23:00
04 Kasım
Liverpool-Real Madrid
23:00
04 Kasım
PSG-Bayern Munih
23:00
04 Kasım
Juventus-Sporting CP
23:00
04 Kasım
Coventry City-Sheffield United
23:00

"Gracias başkan Saran"

İspanyolcası iyi olan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, psikolojik destek verdiği oyuncusu Duran'ı yeniden takıma kazandırdı.

calendar 04 Kasım 2025 09:26
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
'Gracias başkan Saran'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın yeniden doğuşunun ardında güçlü bir hikâye var.

Başkan Sadettin Saran'ın İspanyolca dokunuşları, eskiden verilen sözlerin şimdi tutulması ve ailesine uzanan sıcak jest, Kolombiyalı futbolcunun kalbine yeniden sarı-lacivert umudu işledi. Fenerbahçe'ye transferi eski yönetim döneminde gerçekleşen Jhon Duran'a, o dönem bazı özel sözler verilmişti. Ancak seçim süreci nedeniyle bu vaatler yerine getirilememişti.

Yeni başkan Sadettin Saran ve ekibi, göreve gelir gelmez bu sözleri tuttu. Oyuncunun ev ve yaşam düzeniyle ilgili sorunları çözüldü, Duran psikolojik olarak rahatladı.


"GRACIAS BAŞKAN"

İspanyolca bilen Başkan Saran, bu süreçte Duran ile bire bir görüşmeler yaptı. Samimi ve doğal konuşmalarla futbolcunun güvenini kazanan Saran, Kolombiyalı yıldızın takımdan kopmasının önüne geçti ve aidiyet duygusunu yeniden oluşturdu.

Duran da bu süreçten dolayı sık sık "Gracias (Teşekkürler) başkan" diyor.

MASRAFLAR YÖNETİMDEN

Yönetim, Duran'ın moralini tamamen yerine getirmek için önemli bir jest yaptı.

Oyuncunun ailesi İstanbul'a getirildi ve tüm masraflar kulüp tarafından karşılandı. Bu adım, Jhon Duran üzerinde büyük bir etki yarattı.

21 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, ailesiyle bir araya geldikten sonra daha motive hale büründü. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
