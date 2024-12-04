Göztepeli Isaac Solet ameliyat edildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Beşiktaş maçında sol diz ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan Isaac Solet'in ameliyat edildiği açıklandı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Göztepeli Isaac Solet ameliyat edildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Aralık 2024 22:52
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Beşiktaş maçında sol diz ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan Isaac Solet'in ameliyat edildiği bildirildi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Isaac Solet'in sol diz ön çapraz bağ yaralanması sebebiyle geçirdiği ameliyat başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Isaac Solet'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery