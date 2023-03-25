Göztepe: 'Yolumuz, önümüz açık'

Spor Toto 1. Lig'de Tuzlaspor'u 2-0 mağlup eden Göztepe'de teknik sorumlu Şakir Özkayımoğlu zor bir müsabakayı geride bıraktıklarını belirtti.



Oyuncularını alınan galibiyetten dolayı kutlayan Özkayımoğlu, şunları kaydetti:



"Saha şartları özellikle 1. Lig için uygun değildi. Çocuklar saha şartlarına göre mücadele etmeye çalıştı. Bunda da çok başarılı oldular. Hepsini ayrı ayrı içeride kutladım. Biz güzel bir aileyiz. Puanlar kazanıyoruz, her şeye maç maç bakıyoruz. Galibiyetle evimize mutlu dönüyoruz. Taraftarlar hep varlar zaten. Desteklerini hiç esirgemiyorlar sağ olsunlar. Bizim için büyük bir güç arkamızda, 90 dakika hiç susmadılar. Üç puan armağan ettiğimiz için mutluyuz. Onlar da rahat bir şekilde eve dönerler."



Ligin 30. haftasında deplasmanda Altaş Denizlispor ile yapacakları maçın önemine vurgu yapan Özkayımoğlu, "Göztepe emin adımlarla yukarıya doğru tırmanmaya başladı. Futbolcuları mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Başarılarımız inşallah devam edecek. Yolumuz, önümüz açık." diye konuştu.





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