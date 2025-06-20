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Göztepe'ye sponsor ilgisi çok yoğun!

Geçtiğimiz sezon başarılı bir performansa imza atan Göztepe için sponsorların yoğun bir ilgisi var.

calendar 20 Haziran 2025 13:21
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'ye sponsor ilgisi çok yoğun!
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Geçen sene Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda iyi bir bir sezon geçiren, 2025-2026 sezonuna da yine Avrupa kupalarına katılma hedefiyle hazırlanan Göztepe, sponsorların ilgisini yoğun bir şekilde çekti.

Özellikle teknoloji, inşaat ve finans firmalarının Göztepe'ye oldukça ilgili olduğu ve yönetimle görüşmeleri sürdürdüğü ifade edildi.

Sportif, mali ve kurumsal yapısıyla Türkiye'nin en önemli kulüpleri arasında gösterilen Göztepe'nin sezon başlayana kadar ciddi sponsorluk anlaşmaları yapması beklenirken, birçok farklı firmanın da sarı-kırmızılılarla görüşmeler yapacağı öğrenildi.

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