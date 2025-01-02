Göztepe'ye Fransa'dan 19'luk golcü transferi!

Takımı ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sane transferinde, kulübünün kapıyı 1.5 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi.



Metz'de ilk devrede 10 maça çıkan genç futbolcu rakip ağları 2 kez havalandırırken, 1 golün de pasını verdi.



Senegal U20 Milli Takımı'nda da 2 karşılaşmaya çıkan Sane 1 kez fileleri sarstı.





Göztepe'nin kadrosuna katmak istediği Ibou Sane hücumda birçok bölgede de forma giyebiliyor.



Senegalli futbolcu asıl mevkisi santrafor olmasına rağmen sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor.



Oyuncunun transferinin gerçekleşmesi durumunda teknik direktör Stanimir Stoilov'un üçüncü bölgede alternatifi artarken, Romulo ve Juan'ın da yükü hafifleyecek.